Potenza, il Coordinamento Lucano di Telethon celebra i suoi traguardi: 1 Milione di euro raccolti e nuove iniziative a sostegno di chi soffre. Ecco l’evento

Il Coordinamento Lucano di Telethon celebra un traguardo straordinario: 16 anni di impegno e successi nella raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Grazie all’incessante dedizione di volontari e sostenitori, sono stati raccolti oltre un milione di euro, un risultato che segna una storia di speranza e solidarietà che continuerà a crescere.

Con 17 maratone realizzate e un coinvolgimento sempre maggiore del territorio, il Coordinamento Lucano è pronto a lanciare nuove iniziative per continuare a fare la differenza nella vita di tante persone.

L’evento di celebrazione si terrà il 4 dicembre 2024, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata.

Durante l’incontro, il Coordinamento Lucano presenterà i risultati raggiunti, le iniziative sul territorio e le nuove proposte, tra cui l’inserimento della Leucodistrofia Metacromatica nello screening neonatale, un passo fondamentale per la diagnosi precoce e la cura tempestiva di questa malattia genetica rara.

Nel corso dell’incontro interverranno Eliana Clingo, Coordinatrice di Telethon Basilicata, Angelo Oliveto, Presidente dell’Associazione Stampa di Basilicata, Riccardo Scivoletto, Coordinatore della Gestione Volontari e dello Sviluppo delle Campagne di Fondazione Telethon, Domenico Tripaldi, Direttore Generale della Sanità, e Cosimo Latronico, Assessore Regionale alla Salute.

Ognuno di loro contribuirà con un intervento sull’importanza del lavoro svolto sul territorio e della mcollaborazione tra istituzioni e Fondazione Telethon.

Inoltre, sarà presente Donato Telesca, atleta paralimpico di origini lucane, che condividerà la sua esperienza e il suo percorso, testimoniando il valore dell’impegno e della solidarietà per il superamento delle sfide personali e collettive.

Durante l’evento, sarà anche presentata la storia di Annalisa, una delle volontarie di Telethon, che grazie al programma per le malattie senza diagnosi, è riuscita ad avere una diagnosi per la sua rara condizione genetica e rappresenta un esempio concreto di come la ricerca possa trasformare la vita delle persone.

La storia di Annalisa sarà raccontata in studio durante la maratona televisiva delle reti Rai, il 21 dicembre, da Eliana Clingo che non solo rappresenterà la Basilicata a livello nazionale, ma porterà la voce di tutti i Coordinatori d’Italia.

Per la prima volta, attraverso la sua voce, verrà evidenziato il ruolo fondamentale dei Coordinamenti territoriali, che offrono un prezioso punto di riferimento per chi cerca informazioni e supporto.

Il Coordinamento Lucano, in particolare, si è sempre distinto non solo per l’eccellenza nella raccolta fondi, ma soprattutto per la sua vicinanza concreta ai pazienti e alle loro famiglie, dimostrando un impegno costante e umano

sul territorio.

«Il milione di euro raccolto è solo l’inizio di una nuova fase del nostro impegno», afferma il Coordinamento Lucano di Telethon. «Siamo pronti a nuove sfide, sempre con lo stesso entusiasmo, convinti che ogni piccolo gesto possa fare una grande differenza».