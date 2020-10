In questo Comune del potentino tamponi per più di 800 persone tra studenti, docenti e personale ATA! I dettagli

Partito lo screening di massa nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ).

Ne dà notizia l’organizzazione politica “CivicaMente Insieme Sant’Arcangelo”:

“Cari concittadini, in queste settimane c’è stato un forte impegno da parte dell’Amministrazione ad adottare tutte le misure per contrastare l’avanzamento del covid nella nostra Comunità.

Oggi aggiungiamo un altro tassello fondamentale: è entrato in funzione il punto di prelievo in modalità ‘drive-in’ per effettuare i tamponi e quindi lo screening di circa 850 persone tra studenti, docenti e personale ATA. Le operazioni dureranno fino a domenica.

Il Sindaco Salvatore La Grotta ringrazia tutte le Istituzioni: Regione Basilicata, ASP ed Autorità Sanitarie, con le quali si è lavorato celermente e in forte sinergia per tutelare un intero territorio, data la centralità del nostro Comune in ambito scolastico.

Inoltre, un particolare grazie anche ai volontari della Protezione Civile, non solo di Sant’Arcangelo ma anche di Armento e Missanello, che non hanno fatto mancare il loro supporto”.

