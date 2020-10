Potenza, si accendono i termosifoni: ecco il provvedimento

Il Sindaco di Potenza, con proprio provvedimento, ha stabilito:

“L’ANTICIPO AL 10 OTTOBRE 2020 DELLA FACOLTA’ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. –

Stabilire che le ore massime consentite per l’attivazione degli impianti termici viene fissata a 6 ore giornaliere da distribuire fra le 6:00 e le 23:00 di ogni giorno.

– Stabilire che detta proroga si riterrà revocata non appena la temperatura esterna raggiungerà valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici.

– Stabilire di dare immediata e massima divulgazione alla cittadinanza del presente atto deliberativo”.

