Incontro Potenza Calcio-Juve Stabia: ecco le modifiche alla circolazione

Nell’ordinanza n.84, firmata dal Dirigente Dott. Vito Di Lascio, in occasione della partita calcistica che si svolgerà a Potenza il prossimo fine settimana, si legge:

“Premesso che Sabato 03 Aprile 2021 alle ore 15:00 si svolgerà presso lo Stadio ‘VIVIANI’ l’incontro di calcio ‘Potenza-Juve Stabia‘ valevole per il Campionato Nazionale di Lega-Pro girone C;

Vista la nota della Questura di Potenza, Ufficio di Gabinetto, Cat. A.4/Gab prot. 4457 del 25/03/2021, pervenuta con prot. 27501 del 25/03/2021, con le quali si indicano le disposizioni necessarie da riportare nell’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nelle aree limitrofe allo Stadio;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali ‘funzioni e responsabilità della dirigenza’;

Visti gli artt. 5 (comma 3) e 7 del D. Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni;

ISTITUISCE il giorno 03 Aprile 2021 in Via Viviani e dalle ore 11:00 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta per tutti i veicoli, nell’area circoscritta dai cancelli, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite;

e dalle ore 11:00 fino a cessate esigenze il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso e dei residenti, dovrà essere consentito l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale dalla parte a monte di via Viviani;

Gli organi di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine in caso di necessità potranno ordinare ogni altra disposizione ritenuta opportuna al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento dell’incontro di calcio.

La presente Ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;

– viene trasmessa, per quanto di competenza al comando di Polizia Locale;

– viene trasmessa per opportuna conoscenza a: Prefettura di Potenza; Questura di Potenza; Carabinieri; Polizia Stradale; Guardia di Finanza; Azienda Ospedaliera San Carlo; 118; Vigili del Fuoco; CO.TRA.B.; Trotta Bus.

IL DIRIGENTE

Dott. Vito Di Lascio“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)