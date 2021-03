Coronavirus Italia, 16.017 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.017 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri.

Più alto è anche il numero dei tamponi: 301.451, 145mila più di ieri.

Il tasso di positività è in calo: dall’8,2 al 5,3%.

Aumentano le vittime: 529 in un solo giorno. Ieri ne erano state registrate 417, per un totale di 108.897 decessi da inizio da pandemia.

I pazienti ricoverati in rianimazione sono 3.716 in totale, cinque in meno da ieri. Oggi i nuovi ingressi sono stati 269.

Ancora in crescita i ricoveri ordinari: +68 (ieri +462), per un totale di 29.231.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.561.012, i morti 108.879.

Gli attualmente positivi sono 562.832 (-3.161 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.889.301 (+18.687), in isolamento domiciliare ci sono 529.885 persone (-3.224).a

