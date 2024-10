Inps, posti di lavoro anche in Basilicata! Ecco i requisiti e come fare domanda

Le richieste di ammissione alla pratica forense presso le sedi territoriali e la sede centrale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale devono essere presentate esclusivamente per via telematica sul sito ufficiale dell’Inps. Per accedere alla propria area riservata è necessario essere in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cns (Carta nazionale dei servizi) oppure Cie (Carta di identità elettronica 3.0).

Per inviare la domanda c’è tempo fino al 31 luglio 2025. Attenzione: le richieste possono essere presentate per uno solo degli uffici legali dell’Inps citati nei singoli bandi. Alla domanda va allegato un curriculum vitae con l’indicazione degli eventuali titoli acquisiti dopo la laurea e la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami sostenuti con la relativa votazione.