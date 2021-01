Intera famiglia bloccata, di notte, sul Monte Sirino! 118 e Soccorso Alpino sul posto

Disavventura per una famiglia sul Monte Sirino – Loc. Conserva di Lauria.

Ecco quanto accaduto, come riferito dal Soccorso Alpino e Speleologico Basificata:

“Intervenuti con una squadra, ieri sera intorno alle 20:00, dopo che la C.O (Centrale Operativa) del 118 ha ricevuto richiesta di aiuto da parte di una famiglia di origine Romena residente a Policoro (MT) che, a causa delle avverse condizioni metereologiche che imperversavano nel pomeriggio in quella zona del Monte Sirino, a bordo del proprio veicolo è uscita di strada finendo in una scarpata.

I malcapitati, uscendo dal proprio veicolo, si sono rifugiati presso il rifugio Conserva in attesa dei soccorsi.

A intervenire i CC e gli uomini del 118 Basilicata per le cure del caso”.

