Istituito il gruppo consiliare “Insieme per Avigliano”. Le richieste per il territorio

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Capogruppo di “Insieme per Avigliano”, Giovanni Sabia:

“Lunedì pomeriggio si è tenuta la prima seduta del Consiglio comunale di Avigliano per la consiliatura 2024-2029.

In seguito alla convalida dei consiglieri comunali di tutta l’assise abbiamo comunicato la formazione del gruppo “Insieme per Avigliano”, costituito dalla coalizione data da Partito Democratico, Basilicata Casa Comune e Uniti per Avigliano.

Contestualmente alla creazione del gruppo è stato indicato Giovanni Sabia quale figura che ricoprirà la funzione di Capogruppo.

Subito dopo gli auguri a tutta l’assise comunale abbiamo evidenziato come le nomine assessorili non diano adeguata rappresentanza a tutte le aree del nostro territorio, e come anche la nomina del Vicesindaco evidenzi un accentramento delle funzioni nel centro cittadino, con il rischio di non vedere rappresentate equamente le esigenze di tutta la nostra comunità.

Tale accentramento si ripete se si nota come la delega al bilancio sia stata trattenuta dal Primo Cittadino. Vigileremo quindi affinché questa scelta non vada a ripercuotersi sui cittadini aviglianesi.

Abbiamo inoltre chiesto al Sindaco di avviare tutte le iniziative necessarie ad evitare i disservizi che si stanno vivendo a causa della crisi idrica in essere.

Se è infatti chiaro che tale crisi ha ragioni varie e non tutte risolvibili nell’immediato, la gestione della stessa genera dei disservizi inaccettabili, amplificati da un sistema di avvisi tutt’altro che efficiente, con messaggi ricevuti soltanto alcuni minuti prima che il servizio venga interrotto in intere aree del comune.

Tale situazione è diventata insopportabile e non permette ai nostri concittadini di vivere dignitosamente.

Il problema si allarga nel momento in cui tale organizzazione pregiudica anche il lavoro di tantissimi operatori commerciali del nostro comune.

Inoltre vi sono intere famiglie che non beneficiano di una comunicazione puntuale e diffusa, per non parlare di quanti hanno difficoltà a rifornirsi di scorte d’acqua per i momenti in cui la stessa manca.

Abbiamo quindi chiesto anche il supporto di autobotti e quanto necessario perché questo bene primario non manchi a nessun aviglianese, soprattutto alle persone più fragili.

Abbiamo chiesto inoltre al comune di Avigliano, in quanto socio di Acquedotto Lucano al pari degli altri comuni lucani, di esercitare il proprio ruolo perché la gestione ritorni ad essere accettabile.

Abbiamo anticipato al Sindaco, ed all’intero Consiglio comunale, la richiesta di avere uno spazio all’interno della casa comunale, per poter incontrare i cittadini e avviare azioni utili al miglioramento della nostra società sulla scorta dei programmi per i quali tanti cittadini aviglianesi ci hanno dato fiducia.

Ci siamo resi infine disponibili nel contribuire a mettere in campo le giuste risposte che occorre dare alla nostra comunità.

Saremo pronti a fornire all’intero Consiglio proposte coerenti e concrete, in tutti i campi, da quello culturale a quello sociale, per aiutare le fasce più deboli e che più necessitano del supporto dell’amministrazione comunale per migliorare la propria qualità di vita, insieme a quella di tutta la comunità.

Nei prossimi giorni inoltre prepareremo una mozione da presentare in consiglio, che impegni l’Amministrazione e tutto il Consiglio comunale a rappresentare la propria disapprovazione rispetto alla legge di introduzione del sistema di autonomia regionale differenziata, per le evidenti ripercussioni negative che la sua attuazione avrà nei nostri territori”.