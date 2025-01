Basilicata in zona rossa per morti sul lavoro: la dichiarazione

“Le morti bianche rappresentano una ferita profonda per la nostra società.

Se alle parole non seguiranno azioni concrete, continueremo a piangere vittime innocenti.

È fondamentale un impegno collettivo da parte delle istituzioni, delle autorità di controllo, dei lavoratori, delle imprese e dei sindacati per individuare soluzioni efficaci”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, che esprime profondo cordoglio per la morte di Felice Ferrara, un lavoratore deceduto ieri in un incidente su un cantiere edile a Muro Lucano, sottolineando l’urgenza di affrontare il tema delle morti sul lavoro come un’emergenza sociale.

Il Vicepresidente ha richiamato l’attenzione sulla posizione preoccupante della regione, che si colloca nella “zona rossa” per il numero di morti sul lavoro in rapporto agli occupati.

Chiorazzo ha sottolineato:

“Per invertire questa tendenza bisogna rafforzare le misure di prevenzione e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e rafforzare, anche attraverso un coinvolgimento più ampio dei soggetti pubblici, le attività di monitoraggio, vigilanza e sanzionamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro”.

Inoltre, Chiorazzo ha invitato il presidente Bardi a convocare, come richiesto dalle sigle sindacali, con urgenza l’osservatorio regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a istituire un tavolo tecnico con la partecipazione di associazioni imprenditoriali, sindacati, enti di formazione, autorità di controllo e forze dell’ordine.