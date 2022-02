La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ha un Premio Nobel come presidente! I dettagli

Il Premio Nobel per la Pace Jody Williams ha accettato l’invito di assumere la presidenza della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

La Fondazione, fortemente voluta dal premio Nobel Betty Williams, dal 2012 ad oggi ha accolto oltre 800 rifugiati e richiedenti asilo nei progetti realizzati insieme ai suoi partner e che ha svolto attività di sensibilizzazione per oltre 10.000 studenti in tutta Italia, dalle scuole primarie fino alle Università.

Jody Williams, che succede alla Fondatrice scomparsa nel marzo 2020 all’inizio della pandemia, è stata coordinatrice della International campaign to ban land mines, nata in USA nello stato di Vermount ed ha avviato con la Vietnam veterans of America foundation e la Medico International, una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica mondiale finalizzata a impedire l’uso delle mine antiuomo, culminata nel trattato, sottoscritto a Oslo, nel settembre 1997, da 89 nazioni.

Per questa iniziativa le fu attribuito in Premio Nobel per la Pace nell’ottobre 1997, insieme alla International campaign to ban land mines.

Nel novembre 2004 Jody Williams ha istituito la Nobel Women’s Initiative che è stata lanciata nel gennaio 2006 e da allora ne è stata presidente.

Questa iniziativa ha riunito sei donne premiate per la pace per promuovere il lavoro delle donne che lavorano per la pace, per la giustizia e per l’uguaglianza.

Jody Williams ha dichiarato:

“Mettermi nei panni Betty Williams come Presidente della Fondazione Città della Pace non sarà facile.

Ma so che con tutto il vostro sostegno, saremo in grado di lavorare insieme per continuare a portare avanti il progetto e continuare ad accogliere in modo compassionevole i bambini e le loro famiglie.

Non vedo l’ora di farlo.

Parafrasando le parole di Betty: la compassione senza l’azione è irrilevante”.

Ha dichiarato il Presidente della Basilicata, Vito Bardi, appena appresa la notizia:

“È un onore per la Basilicata avere ottenuto la disponibilità di un prestigioso Premio Nobel come Jody Williams ad assumere la presidenza della Fondazione Città della Pace, un modello di accoglienza ed integrazione riconosciuto anche al di là dei confini regionali e nazionali.

La nuova presidenza sarà l’occasione per dare continuità all’azione esemplare realizzata dalla fondatrice Betty Williams in modo gratuito ed efficace”.

Appena possibile, in base alla situazione del Covid-19, Jody Williams sarà in Basilicata per insediarsi nella sua carica di Presidente ed inaugurare l’”Abitazione per la Pace”, un progetto ideato da Betty Williams che attualmente già accoglie i rifugiati provenienti dal Corridoio Umanitario Caritas e realizzato su disegno dell’archistar Mario Cucinella grazie al supporto finanziario di due imprenditori illuminati: Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto.a

