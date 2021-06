La Guardia di Finanza festeggia 247 anni! Bardi: “I valori di questo Corpo, che ho avuto l’onore di servire, sono saldamente legati ai valori dell’Italia”

“La Guardia di Finanza, con i controlli e gli interventi eseguiti in questo difficile periodo di pandemia, ha contribuito in maniera determinante a garantire il rispetto delle regole per far emergere e valorizzare la parte sana della società e del nostro tessuto economico.

Lavoro che continuerà a essere prezioso nella stagione della ripartenza, oramai prossima, quando attraverso i progetti legati ai fondi europei si creeranno le condizioni per il rilancio del Paese”.

È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione del 247° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

Conclude:

“La storia e i valori di questo corpo di polizia, che ho avuto l’onore di servire per molti anni, sono saldamente legati alla storia e ai valori dell’Italia, al cammino quotidiano dei cittadini e delle famiglie, delle imprese e delle istituzioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)