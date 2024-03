La PM Gruppo Macchia Potenza pronta a portare a casa il massimo risultato per la prossima gara! In bocca al lupo

In casa PM Gruppo Macchia Potenza c’è voglia di ripetersi dopo il primo successo nel girone G dei play-out.

La formazione rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna è reduce da un preziosissimo 3-1 contro Don Milani Volley che ha dato una grandissima iniezione di fiducia nel gruppo capitanato da Livia Di Camillo.

Domenica alle 18:30 le potentine sono ospiti della Windor Crispiano, reduce dal ko esterno contro il San Cassiano.

Ha sottolineato coach Elena Ligrani alla vigilia:

“E’ una partita importante, dobbiamo dare continuità a questo momento positivo, in settimana ci siamo allenate bene, il nostro obiettivo è portare a casa il massimo risultato“.

Il tecnico rossoblù si sofferma sul prossimo avversario:

“E’ una squadra che non conosciamo ma cercheremo di approcciare al meglio la gara cercando di aggredirle sin da subito“.

Infatti Crispiano ha giocato la stagione regolare nel girone B chiudendo al sesto posto con 24 punti all’attivo e queste premesse portano il match ad avere un coefficiente di difficoltà alto.

Intanto la società cara al presidente Michele Ligrani si gode gli straordinari risultati del proprio settore giovanile, vero fiore all’occhiello del progetto PM Volley con la guida tecnica di coach Elena Ligrani e dal supporto di diversi tecnici da Emanuela Esposito e Gabriele Perna alle sorelle Annaluce e Concetta Ostuni.

La PM Gruppo Macchia Potenza infatti sta letteralmente dominando i campionati di categoria under 18, under 16 e under 14 e un buon percorso anche con l’under 13.

Il gruppo under 18 è in testa al campionato con 29 punti raccolti su 30 a disposizione, per quanto riguarda under 16 e under 14 le formazioni hanno conquistato il primo posto rispettivamente con 24 e 18 punti accedendo così alla fase di qualificazione per la fase finale.

Buoni risultati anche per l’under 13 che è seconda nel proprio girone con 6 punti all’attivo.