Il Comune di Ruoti fa sapere:

“Con ordinanza sindacale n. 3 del 15 marzo 2024 è stata disposta l’autorizzazione alla cattura dei cinghiali presenti sul territorio ed in particolare nella/e zone Urbana e a valle di vicine abitazioni nello specifico in località Matinelle– San Giovanni- Avriola- Valle dell’Olmo- Croce- Bosco Grande– Cesine– Spinosa- Campestre, per il giorno 17 marzo 2024“.