La Premiata Forneria Marconi arriva in Basilicata!

Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out nelle 60 date che erano in cartellone, PFM Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire per una lunga serie di appuntamenti live, più di 30 in tutta Italia.

Lunedì 26 agosto sarà in scena in Piazza Umberto I a GRUMENTO NOVA (Pz) con una tappa del tour “PFM Live”, durante il quale porterà sul palco i più grandi successi del suo vastissimo repertorio.

I concerti vedranno sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino).

Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce), nelle date di “PFM canta De André” sarà sul palco anche Michele Ascolese (chitarra acustica)

Queste le date del tour estivo di PFM prodotto da D&D Concerti (date sempre in aggiornamento):