“La Provincia di Potenza non scorre la graduatoria degli idonei al concorso per istruttori amministrativo contabile di categoria C”. La denuncia della UIL FPL

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“La Regione Basilicata ha proceduto a scorrere le graduatorie degli idonei dei concorsi anche per le Aziende Sanitarie e gli enti Sub Regionali.

Un provvedimento più volte sollecitato dalla UIL FPL che fa giustizia a molti giovani che hanno studiato e che si sono impegnati per superare un concorso e che risultano tutt’ora disoccupati.

L’inserimento di energie giovani e di professionalità nuove nella PA sono indispensabili per valorizzare ed ammodernare la macchina amministrativa pubblica così da rispondere ai bisogni di una società in continua trasformazione.

Altre amministrazioni, purtroppo, ancora latitano malgrado le gravi carenze di personale che si registra in tutti i settori.

E’ il caso della Provincia di Potenza che non scorre la graduatoria degli idonei al concorso per istruttori amministrativo contabile di categoria C che è anche in scadenza a Maggio 2025, figura necessaria per far fronte alla grave carenza di personale che detto Ente sconta e che non riguarda solo figure di carattere amministrativo ma anche di quelle tecniche di vigilanza ed ausiliarie, visto che la Provincia gestisce deleghe importanti, a partire da quelle delle viabilità con 700 KM di strade affidate a meno di 30 cantonieri, fino alla vigilanza ambientale affidate a poche unità in forza alla Polizia Provinciale.

La UIL FPL chiede all’Amministrazione Provinciale di assumere lo stesso comportamento dell’Ente Regione, procedendo ad assumere nuovo personale partendo dallo scorrimento delle graduatorie e di accelerare sulle Progressioni tra le aree (ex progressioni verticali) in deroga e sulla progressione orizzontale (DEP), facendo pubblicare i bandi che malgrado l’accordo sottoscritto, non si è ancora dato corso”.