L’Academy onora fino in fondo il campionato: vittoria per i Potentini! Complimenti ragazzi

Si chiude con una vittoria a Nola – la nona esterna della stagione – la regular season dell’Academy.

I Potentini si impongono 95-86 sulla volenterosa compagine locale, conquistando con 46 punti il terzo posto nella classifica finale del campionato di C Silver, a soli due punti dalla coppia Portici 2000 (promossa direttamente in C unica) – Caiazzo.

La sfida della palestra Merliani si decide prevalentemente nel secondo tempo, perché uno scatenato De Rosa (già 25 punti a metà gara) ed i rimbalzi offensivi di Ruotolo trascinano Nola a rintuzzare il primo tentativo di allungo ospite (16-25 al 9’), ma arriva dopo l’intervallo il break decisivo che indirizza la contesa verso la vittoria numero ventitré in stagione di Gerardo Esposito (oggi 40 anni) e compagni.

Nel parziale decisivo c’è anche tanto Ciccio D’Urzo – 16 dei suoi 18 punti arrivano nel terzo quarto – e la solita vivacità di Alessandro Vece (più di 10 minuti sul parquet), insieme ad un altro paio di triple di Rizman ed un quintetto che alza col passare dei minuti anche il volume dei suoi giri difensivi.

L’Academy tocca il +14 (62-76) proprio in chiusura di periodo, prima di un gioco da tre punti del solito Caporaso e può cogliere l’occasione di distribuire abbastanza omogeneamente i suoi minuti tra giocatori del quintetto ed altri entrati dalla panchina (11 rimbalzi per Vaccaro).

I minuti finali scorrono nel segno degli attacchi e nell’attesa dei risultati degli altri campi, che consolidano il terzo posto di un’Academy che onora fino in fondo il campionato ed ora troverà lo Sporting Portici (in attesa dell’ufficialità della classifica finale) nella serie decisiva al meglio delle cinque partite con in palio un posto nella prossima C unica.

CAP Nola – Academy Basket Potenza 86-95 (26-29; 45-46; 65-76)

CAP Nola: De Feo 2, Laurenzi 5, Schiavone ne, Saveriano ne, Nunziata 7, Ruotolo 10, Guida, Caporaso 23, Maietta, De Sena 39. All. Caporaso

Academy: Rizman 23, Vece, D’Urzo 18, Muscillo 2, Torlontano 3, Naddeo 5, Angius 10, Esposito 22, Vaccaro 6, Leone 6. All. Bochicchio, Arbitri: Santoro di Maddaloni e Petrisco di Avellino.

