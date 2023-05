Oggi gara playoff tra Foggia e Potenza, la società rossoblù: “non si ripeta quanto accaduto in passato”! I dettagli

Oggi alle ore 18:00 si gioca la gara play-off tra Foggia e Potenza.

La società rossoblù con un comunicato fa sapere ai tifosi:

“Il Potenza Calcio, in un’ottica di collaborazione con le forze dell’ordine – chiamate a seguire pedissequamente le indicazioni ricevute – auspica una corretta disposizione del piano di trasferimento dei tifosi ospiti, in occasione della gara playoff in programma quest’oggi, Domenica 14 maggio presso lo Stadio Zaccheria di Foggia, augurandosi che non si ripeta quanto accaduto in occasione della gara di campionato disputata il gennaio scorso, quando, un sistema di prefiltraggio e filtraggio dei tifosi rossoblù – tra questi, intere famiglie con minori e anziani – si è tradotto in una sosta estenuante presso un luogo di fortuna (per la precisione un’area di servizio dismessa) impraticabile per via della pioggia battente, con conseguente arrivo allo stadio quasi al termine del primo tempo.

Alla luce delle riportata esperienza, il Potenza Calcio, auspica che quanto accaduto non abbia a ripetersi, altresì chiedendo che venga garantito a pieno il diritto, ai possessori di regolare tagliando, di poter assistere all’intero evento, contribuendo ad una giornata di festa all’insegna dei valori dello sport”.a

