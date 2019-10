Per questi lavoratori lucani “garantita prosecuzione del lavoro”! Ad assicurarlo…

La CMD di Atella richiederà alle Agenzie per il lavoro 14 contratti di “staff leasing” della durata di 24 mesi, secondo un calendario definito, senza ridurre il numero degli attuali occupati, compresi i “lavoratori in somministrazione”, ed entro il mese di Maggio 2022 assumerà gli stessi lavoratori mediante contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nella forma comune e con il riconoscimento dell’anzianità acquisita.

Questa è la conclusione contenuta in un verbale, sottoscritto dalle parti, dell’incontro che si è tenuto oggi presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, alla presenza dell’assessore Francesco Cupparo, di dirigenti aziendali e sindacali.

Nel verbale è precisato che i contratti di “staff leasing” potranno prevedere un periodo di formazione-qualificazione dei lavoratori interessati, mentre i sindacati si sono detti disponibili all’aumento delle quote percentuali dello staff leasing previsto per CMD.

Da parte dei rappresentanti aziendali è stato ribadito il programma di ampliamento produttivo, al fine di realizzare nuovi motori per l’aviazione generale, i cui investimenti sono in corso in attuazione dell’Accordo di Sviluppo sottoscritto da Mise-Invitalia-Regione Basilicata.

L’assessore Francesco Cupparo, ha espresso soddisfazione per la soluzione condivisa da sindacati ed azienda, individuando un metodo per non escludere dal lavoro nemmeno un operaio e per superare, nel corso dei prossimi anni, la lunga fase di precariato.

Ha detto l’assessore:

“La Cmd è un’azienda di qualità che ha importanti progetti di ammodernamento e che si candida a diventare leader nella produzione in house di motori performanti.

Per questo motivo sono soddisfatto, avendo garantito la prosecuzione del lavoro per personale già qualificato e professionalizzato e, al tempo stesso, le migliori condizioni per l’attuazione dei nuovi programmi industriali.

Quando prevale il confronto autentico e scevro da polemiche, la concertazione diventa più facile ed efficace, come testimonia l’impegno sottoscritto a consolidare le relazioni sindacali nell’effettiva collaborazione anche sugli aspetti dell’ulteriore formazione”.