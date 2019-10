Torna il maltempo su Potenza.



Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani ci aspettano cieli prevalentemente nuvolosi e possibili piovaschi.

La temperatura massima registrata sarà di 17°C e la minima di 10°C.

Per la giornata di Venerdì, cieli coperti con possibili piogge.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 11°C e la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.