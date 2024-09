Maltempo a Maratea: rimandate le attività di manutenzione su questa strada

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli per la mattinata di oggi, lunedì 9 settembre, le programmate attività di manutenzione dell’impianto di sensori posto a monitoraggio del versante incombente sulla strada statale 18 ”Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea (PZ) sono state rimandate a mercoledì 11 settembre.

Per tale ragione al momento la strada è fruibile, con costante monitoraggio di tali condizioni meteo, che in caso di peggioramento potrebbero comunque rendere necessaria – previa nuova comunicazione – la chiusura della tratta per le noti ragioni di sicurezza.