Avviso importante.

A Castrocucco, Mercoledì 19 Giugno 2024, verrà chiusa la strada SS 18 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Precisa in una nota il Commissario delegato e sindaco di Maratea, Cesare Albanese:

“Si informa la cittadinanza che Mercoledì 19 Giugno, nella fascia oraria 9/13, verrà interrotta la circolazione veicolare sulla SS 18 in località Castrocucco nel tratto interessato dalla frana, per consentire l’esecuzione di una programmata attività di verifica della strumentazione in parete”.