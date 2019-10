Maratea, Guardia di Finanza: benzina a basso costo ed evasione fiscale milionaria!

Il titolare di un distributore stradale di carburanti per autotrazione, ubicato nelterritorio del Comune di Trecchina, ha occultato ricavi per oltre 1.300.000,00euro ed evaso I.V.A. per oltre 300 mila euro non dichiarando nulla al fisco perun anno.

A quantificare le somme sono stati i finanzieri della Tenenza di Maratea che, nell’ambito dei consueti servizi, mirati al contrasto dell’evasione fiscale, venivano insospettiti dal prezzo di vendita dei carburanti particolarmente favorevole praticato presso un distributore e dalla sistematica chiusura dello stesso per alcuni giorni della settimana, pur essendo ubicato su un’arteria connotata da intenso flusso di traffico veicolare.

In considerazione delle anomale circostanze, veniva eseguita preventiva attività info-investigativa con l’ausilio delle banche dati che consentiva di appurare che il soggetto operava su concessione di una nota compagnia petrolifera, successivamente revocata per inadempienze contrattuali e di riconoscere significativi elementi di pericolosità fiscale in capo al titolare della concessione, primo fra tutti la mancanza di alcune dichiarazioni fiscali.

Le indagini di polizia economico-finanziaria culminavano con l’esecuzione di una verifica fiscale attraverso la quale veniva ricostruito il giro d’affari della ditta e quantificato l’ammontare delle somme sottratte a tassazione pari ad oltre un milione e trecentomila euro, con una contestuale evasione di IVA pari a circa trecentomila euro, realizzata grazie alle cessioni di carburanti in evasione d’imposta.

Al termine degli accertamenti, attesa la rilevanza penale dell’imposta evasa, il concessionario del distributore carburanti, che assumeva la qualità di evasore totale, è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000.