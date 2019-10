Mai più abbandoni in auto: firmato il decreto salva bebè! Ecco i dettagli

È stato firmato, dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il decreto attuativo per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli.

Con la sua pubblicazione nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, sarà obbligatoria l’istallazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai quattro anni.

Come rivela una nota del ministero dei Trasporti, quello varato è il:

“passaggio conclusivo della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato.

In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse”.

Come funzionerà il nuovo dispositivo.

Un segnale luminoso e uno acustico, anche nel caso in cui l’auto fosse spenta, allerteranno i genitori della presenza del bambino.

Il dispositivo automatico, come indicato nel testo, dovrà avere queste caratteristiche:

dovrà essere in grado di dare un segnale di conferma all’automobilista al momento dell’attivazione;

laddove fosse necessario, dovrà dare l’allarme per attrarre tempestivamente l’attenzione del conducente anche con segnali visivi e acustici, o visivi e aptici, percepibili sia all’interno che all’estero dell’auto;

lo stesso potrà essere collegato, per l’invio di messaggi o chiamate, in un sistema di comunicazione automatico.

Cosa ne pensate?