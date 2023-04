Maratea, la frana scoraggia i turisti nelle vacanze pasquali: lettera inviata ai Ministri Salvini e Musumeci. Ecco la richiesta

Maratea: Consorzio Turistico propone a Ministri Salvini e Musumeci di indire Conferenza di Servizio

Con lettera inviata al sen. Matteo Salvini, Ministro Infrastrutture e MIT e all’on. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, il Consorzio Turistico Maratea, ha chiesto di valutare l’opportunità di indire una Conferenza di Servizio con tutti i soggetti istituzionali interessati e rappresentanti di Associazioni imprenditoriali e Comitati Civici, oltre ai soggetti che si riterrà più opportuno, per monitorare lo stato di attuazione dei primi interventi, come ha previsto espressamente la Delibera del CDM 23 febbraio 2023, con l’indicazione temporale “nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento”, anche per supportare l’azione della Regione.

Scrive il Consorzio:

“Nella lettera a firma del Presidente Biagio Salerno è scritto che nonostante la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11 marzo 2023, (finanziamento 1,3 milioni di euro) le festività pasquali hanno registrato forti criticità determinate dall’interruzione della SS 18 in località Castrocucco.

La scarsa presenza di turisti, scoraggiati dall’interruzione stradale che per raggiungere Maratea impone un percorso alternativo lungo e non agevole, è certamente l’esempio più evidente.

La Regione Basilicata, attraverso l’incessante impegno dell’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra, ha insediato un Tavolo tecnico con la presenza dell’Anas e del Comune di Maratea che ha definito un cronoprogramma di lavori.

Gli operatori turistici, i titolari di imprese ed attività produttive dei settori commercio, servizi, artigianato e i cittadini di Maratea sono preoccupati per l’imminente avvio della stagione turistica e quindi per le pesanti ripercussioni sull’economia locale e l’occupazione che riguardano l’intero comprensorio Lagonegrese-Pollino.

