Maratea: “Solidarietà e vicinanza alla comunità colpita dalla furia del maltempo”. Questa la situazione

“Esprimo la vicinanza e la solidarietà alle famiglie di Maratea che ieri sono state colpite dal maltempo che ha messo in ginocchio tantissime aree del paese, in particolare la zona di Castrocucco“.

Così il Consigliere Aliandro che sottolinea:

“Sono fermamente convinto, che in questi momenti, occorra da parte della politica una forza e unità d’intenti e massima collaborazione con le Istituzioni sia locali che regionali al fine di sostenere il territorio.

Il sindaco, in queste ore di ricognizione dei danni arrecati dalla pioggia torrenziale di ieri, soprattutto in tema di viabilità, riceverà estrema attenzione e ascolto da questo governo regionale.

L’emergenza climatica, purtroppo, non è un fatto da sottovalutare, per questo occorre la massima attenzione da parte di tutti, al fine di programmare interventi adeguati in tema soprattutto di prevenzione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)