Maratea, strada statale 18: a partire da questa data ripristino della normale circolazione. Ecco i dettagli

Verrà ripristinata a partire dalle ore 19:30 del prossimo Mercoledì 22 Dicembre la regolare circolazione lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, tra il km 220,610 al km 223,000, compresa tra Maratea (PZ) e Sapri (SA).

Come comunica Anas “il suo impegno, anche al fine di accogliere le richieste provenienti dal Territorio, è stato volto alla rimozione, prima delle Festività Natalizie, dell’attuale limitazione della transitabilità della tratta (sebbene legata esclusivamente ad alcune fasce orarie, ad esclusione di frontisti e i mezzi di emergenza), necessaria da questa settimana per l’avvio della cantierizzazione e per l’esecuzione di alcune attività preliminari all’intervento di realizzazione della variante al tratto di statale 18, ai confini tra Basilicata e Campania.

Tale intervento – per un investimento complessivo di circa 45 Milioni di euro – consiste, principalmente, nella realizzazione di tratti in variante, su due gallerie, per un’estensione di circa 2 km complessivi, finalizzati a bypassare la porzione di viabilità statale soggetta a fenomeni di caduta massi.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la realizzazione di due gallerie naturali della lunghezza di 600 (Crivi) e 300 metri circa (Acquafredda), oltre all’adeguamento in sede di altri tratti stradali.

Nella definizione degli interventi, inoltre, è stata data particolare rilevanza all’inserimento dell’opera nel contesto ambientale, che risulta di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica.

L’ultimazione dell’intero intervento – stimata in tre anni complessivi – permetterà di bypassare una tratta stradale spesso soggetta a fenomeni di caduta massi, che rendono necessarie interdizioni totali al transito di una tratta di arteria stradale fondamentale anche per il collegamento interregionale.

L’esecuzione delle attività entrerà nel vivo con l’anno venturo, proprio allo scopo di non gravare sugli spostamenti delle Festività; preventivamente, le fasi lavorative ed i conseguenti provvedimenti per la circolazione verranno dettagliatamente comunicati al territorio”.

