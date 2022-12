Marateale, Premio Internazionale Basilicata, si veste d’inverno per premiare grandi personalità tra cui l’attore Claudio Amendola! Ecco i dettagli

Cresce l’attesa per Marateale Award in Winter, versione invernale del prestigioso festival che si svolge ogni anno in estate a Maratea.

Marateale – Premio Internazionale Basilicata si veste d’inverno per un’elegante serata di gala in cui verranno premiati i protagonisti più illustri del mondo del cinema, della musica, della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte e dello spettacolo italiano.

Tra questi, spicca il nome dell’attore Claudio Amendola che riceverà un riconoscimento volto a celebrare la sua straordinaria duttilità artistica: nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha saputo misurarsi con successo sia con il registro drammatico che con quello brillante.

Commentano i padroni di casa della kermesse, Nicola Timpone, direttore artistico di Marateale e il presidente Antonella Caramia:

“Se una certa attitudine al talento era scritta nel suo dna familiare, lui è riuscito a potenziare questo dono e a trasformarlo in un vero e proprio marchio di fabbrica”.

Marateale Award in Winter, manifestazione gemellata con Magnifica Awards – “Roma come Hollywood” diretta da Tiziana Zampieri, si svolgerà lunedì 12 dicembre a Roma presso l’hotel St. Regis.a

