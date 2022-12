Potenza, retta asili nido comunali: ecco l’avviso del Comune

Scrive il Comune di Potenza:

“Si invitano i nuclei familiari dei minori che frequentano gli Asili Nido comunali nell’anno educativo in corso, non in regola con il pagamento della retta di ottobre, a procedere al pagamento entro il 13 dicembre 2022, per non incorrere in sanzioni.

Si ricorda che è possibile accedere alla propria posizione debitoria al link PAGOPA, esclusivamente tramite lo SPID utilizzato al momento della compilazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’iscrizione agli Asili Nido comunali a.e. 2022-2023.

Non sono ammesse forme diverse di pagamento.

Info: ufficio Istruzione – Comune di Potenza – e-mail: ufficio.istruzione@comune.potenza.it

