Mauro Alberto Avigliano, giovane e brillante studente lucano insignito del Premio Alfieri del Lavoro da Mattarella! Complimenti

“Esprimo le più vive congratulazioni a Mauro Alberto Avigliano, giovane e brillante studente lavellese che oggi è stato insignito del Premio Alfieri del Lavoro direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, in occasione della cerimonia di consegna tenutasi questa mattina al Quirinale durante la quale lo studente di Fisica all’Università Statale di Pisa, insieme ad altri venticinque connazionali, è stato nominato Alfiere del Lavoro.

“Un grande onore per la comunità di Lavello e per la Basilicata poter annoverare tra gli Alfieri del Lavoro un giovane lucano, selezionato tra i 3400 candidati per il premio.

A Mauro rivolgo i migliori auguri nella convinzione che il suo esempio, insieme a quello di tanti giovani lucani che si affermano in giro per il mondo per capacità ed impegno, sia da stimolo anche per l’intera classe politica affinché si lavori a creare le migliori condizioni per trattenere i nostri giovani in Basilicata e in Italia, offrendo loro quelle opportunità che sempre più spesso vengono negate”.