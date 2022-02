Messina-Potenza Calcio: ecco il risultato della partita

Si è appena concluso il match tra Messina e Potenza Calcio allo stadio San Filippo e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie C girone C.

Partita difficile per i rossoblù che non riescono a mettere la palla in rete.

Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato segnando il primo gol del vantaggio al 15′ con Federico Piovoccari.

Distanza poi allungata dallo stesso Messina al 90+1′ con rete di Lamine Fofana.

Il match si è infatti concluso dopo 5 minuti di recupero e con risultato finale di 2-0.

Dai Potenza, non mollare.



