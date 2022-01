Monterosi-Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la partita

Si è appena concluso, allo Stadio “Enrico Rocchi”, il match Monterosi–Potenza Calcio, valido per la 23esima giornata del girone C di Serie C.

Prima del match, un gesto di amicizia e sportività con la consegna, da parte del team manager Potenza Calcio, del New Block System personalizzato al Monterosi Tuscia FC.

Dopo 11 minuti dall’inizio, scatta il vantaggio per il Potenza grazie a Romero.

Adamo, tuttavia, si è reso artefice di una doppietta al 9′ e al 26′ (rigore) del secondo tempo, piazzando i padroni di casa in testa.

Caon, al 42′, sancisce il doppio vantaggio decisivo e la vittoria per il Monterosi.

La partita è finita con un risultato di 3-1.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito la classifica parziale.

