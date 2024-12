“Natale senza acqua a Pignola. Così non si può più andare avanti”: ecco le parole del Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio De Luca, Sindaco di Pignola:

“In questo giorno di festa purtroppo mi ritrovo a scrivere per l’ennesima volta sulla mancanza di acqua nel nostro territorio comunale.

Prima di tutto esprimo la mia totale comprensione e totale solidarietà nei confronti delle famiglie che stanno affrontando disagi a causa della mancanza di acqua.

È inaccettabile che, proprio durante le festività natalizie, una risorsa fondamentale come l’acqua venga a mancare, creando non solo inconvenienti quotidiani ma anche un senso di disagio e frustrazione.

Sono in continuo contatto con i tecnici che da ieri sera, nonostante tutte le difficoltà, stanno lavorando attivamente per risolvere questa situazione.

Purtroppo il livello dei serbatoi non riesce a garantire un’erogazione di acqua sufficiente per tutti.

Questi giorni andavano programmati diversamente.

Torno a dire, come già fatto varie volte in passato, che è fondamentale che vengano effettuati nuovi interventi strutturali sull’alimentazione dei serbatoi di San Nicola e di Villafranca per garantire un servizio efficiente e continuo.

A tal proposito, ho già sollecitato i responsabili di Acquedotto Lucano affinché si attivino al più presto per pianificare e realizzare i lavori necessari.

Così non si può andare più avanti.

Ma oggi è Natale e lo so bene che è difficile accettare questa situazione.

Confido nella vostra pazienza, quella poca che ancora abbiamo, mettendo da parte ogni strumentalizzazione, mentre attendiamo tutti il ripristino di una condizione di normalità.

Con i migliori auguri per un sereno Natale”.