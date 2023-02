Nel potentino questo comune si prepara a diventare Comunità Energetica Rinnovabile! I dettagli

Un incontro conoscitivo e al contempo innovativo per la comunità di Ruoti quello che si è svolto ieri venerdì 24, nella sala consiliare per riflettere su un possibile percorso per divenire “comunità energetiche rinnovabili” (Cer).

Ad intervenire Pasquale Schifano, ingegnere delegato della società Enel X che, alla presenza di un gruppo di cittadini e dell’amministrazione comunale nonché del sindaco Franco Gentilesca, ha espresso il suo compiacimento nell’intraprendere una collaborazione che, ha detto:

“si pone l’obiettivo di combattere la povertà energetica del territorio agendo come acceleratore del processo di transizione energetica attraverso la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer) che coinvolga Pmi, attività commerciali e cittadini, in grado di apportare benefici sociali, ambientali ed economici a tutta la comunità”.

L’intento della Cer, attraverso associazioni tra prosumer (produttori di energia) e consumer (consumatori di energia), è quello di produrre energia sostenibile e così dare una risposta al “benessere” dell’ambiente (riduzione delle emissioni di co2), “abbattendo i costi della bolletta elettrica” (un risparmio tra il 10 e il 40 per cento).

Al Comune, che avrà un ruolo centrale, la risposta attraverso, ad esempio, l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici pubblici di proprietà nonché “favorire l’aggregazione” libera sia come singoli cittadini che nella forma aggregata con enti e Pmi (piccole e medie imprese) coinvolgendo i cittadini, facilitando la comunicazione e la fattiva predisposizione di tutti i passaggi “per la effettiva realizzazione”, come riportato dall’Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale, con relativo modulo di adesione.

A moderare e chiudere l’incontro il sindaco Gentilesca che ha espresso il suo plauso per:

“l’emanazione, da parte del governo proprio nella giornata di giovedì u.s., del decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili che di fatto, finalmente, avvia una seria riflessione per poter divenire comunità energetica rinnovabile.

La comunità Ruotese – ha chiosato il sindaco ringraziando l’ingegnere Schifano e la società Enel X, per tutte le delucidazioni sul tema e per quanto si prospetta in termini di opportunità concreta di benessere economico-sociale e ambientale”.

