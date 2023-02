Basilicata, ripartono i Concerti spirituali nel tempo di Pasqua di questa associazione corale. I dettagli

Dopo aver concluso un anno ricco di avvenimenti, con l’inizio del 2023 riparte la stagione corale dell’associazione regionale Chorus Inside Basilicata.

Giunta in regione alla fine del 2020, il suo obiettivo principale, come da statuto, è quello di “unire le realtà corali che ne condividano le finalità associative, coincidenti o comprese nel territorio della regione Basilicata”.

Si tratta di una rete regionale, sorta come sede lucana della Federcori International, il cui intento è di mettere in comunione e sostenere tutte le realtà lucane che condividono la passione, la professionalità e l’amore verso il canto corale.

Negli ultimi anni, la Chorus Inside Basilicata è stata promotrice di diversi concerti in tutto il il territorio lucano mediante tre circuiti concertistici (Resurrexit, Sentieri e Natalis Laetitia), sostenendo tutte le realtà ad essa associate nella realizzazione dei loro progetti e raccogliendo, all’interno dei suoi cartelloni, più di 50 eventi su tutto il territorio; notevole l’affluenza di pubblico e alto il gradimento artistico e culturale.

Afferma il presidente regionale, il M° Rocco Alessio Corleto, cuore pulsante di tutta la compagine regionale:

«La natura della Chorus Inside Basilicata è quella di incentivare e promuovere il canto corale in tutta la regione.

L’idea è quella di creare una ramificazione densa ed estesa il cui tronco è l’associazione regionale con tutto il suo direttivo, la linfa, invece, ogni realtà corale che decide di condividere le nostre idee».

Con il nuovo anno, dunque, la Chorus Inside Basilicata riapre le proprie porte a tutte le realtà corali della Basilicata e, a tal proposito, lancia, per il quarto anno consecutivo, il primo dei suoi tre circuiti regionali “Resurrexit – Concerti spirituali nel tempo di Pasqua”: una ricca proposta per il territorio che potrà gustare del lavoro fatto dalle compagini lucane ma anche ammirare le realtà ospiti da tutta Europa (di rilievo quest’anno sarà il Resonare Ensemble, il coro universitario di Salonicco, e le corali della provincia lituana di Vilnius).

In questa occasione, si rilancia l’invito per entrare a far parte della Chorus Inside Basilicata dove ogni realtà associata potrà promuovere i propri eventi e il proprio lavoro con il supporto di tutta la grande famiglia regionale.a

a

