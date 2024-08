Nel Potentino stupisce tutti la 1° edizione di “Passeggiando sotto le stelle” con una coinvolgente esibizione danzante. Ecco le foto

Grande successo per la 1° edizione di “Passeggiando sotto le stelle”.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale di Brienza – Assessorato alla cultura e turismo – in collaborazione con la Pro Loco, nella serata di Venerdì 9 Agosto ha fatto registrare una partecipazione di pubblico inaspettata.

L’astrofilo Luca Pennella, con il suo telescopio, ha condotto i partecipanti in un vero e proprio viaggio alla scoperta dei segreti della volta celeste, in uno scenario, quello del Santuario del Santissimo Crocifisso, in cui l’assenza di inquinamento luminoso ha reso straordinaria l’osservazione degli astri nel cielo notturno.

La serata è stata allietata dalla musica delle Mille Note e da una coinvolgente esibizione danzante.

“Passeggiando sotto le stelle” è un’iniziativa dettata dalla convinzione dell’Amministrazione comunale di Brienza che i siti storici, di interesse ambientale e paesaggistico del nostro territorio, possano essere valorizzati attraverso iniziative in grado di combinare aspetti scientifici e di ricerca in senso lato con le tradizioni e il folklore riconducibili nello specifico alle realtà particolari.

Scrive l’amministrazione:

“Ringraziamenti doverosi vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e, in particolare, ai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile, a don Marcello, alla Pro Loco”.

Ecco le foto.