Nel potentino un vasto incendio! Abitazioni minacciate dalle fiamme

I Vigili del Fuoco di Potenza, in data odierna, alle ore 14:53 circa, sono intervenuti a Vaglio di Basilicata per sedare le fiamme in una zona di bosco e sterpaglie.

Arrivati sul posto, nei pressi della SS 7, si sono trovati difronte un vasto incendio.

Le operazioni sono state rese difficili dalla presenza di numerose abitazioni sparse, impossibili da raggiungere contemporaneamente.

Oltre all’intervento di diverse squadre terrestri è stato necessario quello aereo, con elicottero, per effettuare lanci di acqua mirati senza mettere in pericolo popolazione e operatori.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, quattro fuoristrada ed un’autobotte, per un totale di undici unità.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)