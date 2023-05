Nel potentino usura ed estorsione in calo! Ecco i dati

“Dal 2019 ad oggi, nel Potentino sono state solo sette le denunce per usura, 177 per estorsione, e la tendenza per il 2023 è ancora più bassa, dato che in quattro mesi ne abbiamo registrate solo una per usura e sette per estorsione“.

È quanto ha detto questa mattina, a Potenza, il prefetto Michele Campanaro, durante l’insediamento dell'”Osservatorio Provinciale Antiusura”.

Campanaro ha aggiunto:

“E’ il primo passo dopo la firma, a novembre 2022, del protocollo con il commissario straordinario Niccolò.

Oggi ricordiamo che esistono strumenti nazionali e locali di affiancamento, proprio come previsto dal protocollo che mette insieme le associazioni e i rappresentanti del settore bancario”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)