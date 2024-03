Nuovo Codice della Strada: “anche il Comune di Potenza contro incidenti, alcol e droga”. I dettagli

“Finalmente un nuovo codice della Strada che garantisce maggiore sicurezza sulle strade, tutela l’incolumità dei nostri cittadini e introduce sanzioni più severe per chi si mette alla guida della propria auto sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Ricordo che il Comune di Potenza, proprio un anno fa, aveva promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani per la prevenzione degli incidenti.

L’iniziativa, ‘Un bicchiere in più, un amico in meno’, tra l’altro prevedeva anche un servizio taxi gratuito per i ragazzi nel fine settimana e ben si sposa con le misure previste dal codice fortemente voluto dal ministro Salvini che tanto si è speso per fare quello che la sinistra non è stata capace di fare negli ultimi decenni. Bene così”.

Lo dichiara il sindaco di Potenza Mario Guarente.