Oggi al Polo Bibliotecario di Potenza una bella iniziativa con la Provincia. Ecco i dettagli

Oggi al Polo Bibliotecario di Potenza per una bella iniziativa.

Per la Provincia Di Potenza il Vice Presidente Rocco Pappalardo ha evidenziato:

“Nell’ottobre del 2017 è stata scritta una delle pagine più virtuose della nostra Regione.

Con la sottoscrizione dell’intesa istituzionale tra Mibact, Regione Basilicata e Provincia di Potenza si è dato vita al polo culturale, che vede insieme biblioteca nazionale, provinciale e alcuni spazi espositivi della Pinacoteca, in questa bibliomediateca provinciale, moderno edificio realizzato secondo le più moderne tecniche anti sismiche, di efficientamento energetico, completamente accessibile a tutti e innovativa dal punto di vista tecnologico.

Tra le varie problematiche arrecate dalla riforma, o meglio controriforma del 2014 delle Province, c’era anche il rischio concreto che le tante collezioni bibliografiche e museali di competenza delle amministrazioni provinciali potessero andare disperse.

Con la costituzione di un polo integrato della cultura, attraverso questa virtuosa collaborazione tra le varie Istituzioni interessate, non solo si è cercato di scongiurare tutto ciò, ma si è di fatto valorizzato il comune patrimonio librario, offrendo alla città e all’intera provincia un servizio bibliotecario pubblico moderno, integrato e efficiente; una casa della cultura che, grazie alla sapiente direzione e grande disponibilità del dott. Catalani, apre le porte a quanti promuovono, tra mille difficoltà, attività culturali nella nostra regione.

In poche parole è stato dimostrato, per quanti ancora dubitano in merito, che sinergia istituzionale e leale collaborazione tra i vari enti, attorno a grandi progetti come questo, non possono che apportare benefici alle comunità che amministriamo.

Un’operazione dal grande valore storico-culturale, che da oggi si arricchisce ulteriormente del lavoro svolto dalla dottoressa Maria Pietrafesa.

La preziosità della sua attività, al di là della elencazione di fascicoli, volumi, registri, consiste nel grande, e non semplice, lavoro di ricerca e di ricostruzione del contesto storico in cui sono stati prodotti; e di questo la Provincia di Potenza non può che ringraziarla”.

