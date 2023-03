“Oltre 40 milioni alle Regioni del Sud per dotare gli spazi pubblici ricreativi di attrezzature sportive”! Ecco i dettagli

Dichiara l’Assessore Alessandro Galella, coordinatore della commissione Sport della Conferenza delle Regioni:

“Arrivano risorse alle Regioni del Sud per potenziare le attrezzature sportive pubbliche sul territorio.

La loro installazione permetterà di alimentare sia la cultura dello sport che migliorare quella sociale.

Grazie alle risorse del PNRR e alla condivisione di questi obiettivi con il Ministero per lo Sport e l’ANCI, sarà possibile fornire tutti gli strumenti necessari per rafforzare gli interventi delle Regioni del Mezzogiorno.

Sono risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sport e l’inclusione sociale.

Si tratta dello stanziamento di 42 milioni, ai 20 previsti ora si aggiungono altri 22 milioni.

Le risorse sono destinate alle aree pubbliche non dotate di attrezzature.

E’ prevista in particolare l’installazione e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera nei Comuni del Sud dove non sono presenti spazi pubblici ricreativi.

L’erogazione delle risorse avverrà secondo criteri condivisi al fine di rendere più omogenea la loro realizzazione”.

