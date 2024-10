“Ottobre Rosa”: a Potenza e in provincia visite e consulenze gratuite. Ecco il calendario e come prenotarsi

Si rinnova l’appuntamento con il mese dedicato alla salute delle donne e, come di consueto, l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza aderisce all’“Ottobre Rosa” con una serie di iniziative dedicate a informare e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Dichiara il Direttore Generale dell’Aor, Giuseppe Spera:

“La nostra Azienda fa parte della rete nazionale degli ospedali che hanno ricevuto i tre Bollini Rosa, assegnati dalla Fondazione Onda, come riconoscimento per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, ed è sempre più impegnata a promuovere campagne di sensibilizzazione per la cura dei tumori ginecologici e mammari.

Grazie al prezioso contributo di tante associazioni, siamo riusciti a mettere a disposizione le competenze professionali e l’esperienza dei nostri specialisti, che ringrazio per l’adesione volontaria ed entusiastica”.

Il calendario degli appuntamenti:

Sabato 12 Ottobre: 20 visite senologiche gratuite per le donne dai 18 ai 44 anni presso l’ambulatorio di Chirurgia Senologica, padiglione B, piano 0 dell’Ospedale San Carlo di Potenza, in collaborazione con le associazioni Cittadinanza Attiva e Viveredonna.

Domenica 13 Ottobre: “Passeggiata rosa” a Lagonegro, in collaborazione con Viveredonna. Partenza alle ore 11:00 da Palazzo di Città per la stazione.

Venerdì 18 Ottobre: in occasione della “Giornata Mondiale della Menopausa”, 10 consulenze ginecologiche, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, presso l’ambulatorio ginecologico situato nel padiglione F1, in collaborazione con Fondazione Onda. Per prenotarsi contattare il numero 0971613588 nei giorni 14 e 15 ottobre, dalle ore 12:30 alle 14:00. La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 19 Ottobre: “Sport e salute”, passeggiata ad Anzi, in collaborazione con Viveredonna.