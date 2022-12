Pepe: “L’alta velocità si avvicina alla Basilicata con la direttrice Salerno-Reggio Calabria”! L’annuncio

“L’alta velocità sulla direttrice Salerno-Reggio Calabria sta per diventare realtà.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha approvato il progetto di fattibilità dei primi 33 chilometri di strada ferrata tra Battipaglia e Romagnano, dal valore di 2,7 miliardi, finanziato con risorse del PNRR”.

Lo dice, in una nota, il commissario della Lega Basilicata e responsabile del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.

Aggiunge Pepe:

“Questa infrastruttura sarà il primo tassello, del più ampio progetto di estendere la linea veloce fino a Reggio Calabria, per accelerare la mobilità di merci e persone anche per la Basilicata in un futuro tutt’altro che lontano.

Tant’è che la gara che ci avvicinerà all’alta volocità sarà pubblicata entro la fine dell’anno”.

