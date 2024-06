Per Bianca del liceo “Rosa Gianturco” di Potenza un riconoscimento durante la cerimonia alla Camera dei Deputati! Complimenti

Una giovane lucana è tra i premiati al concorso nazionale “Matteotti per le scuole”, per ricordare il parlamentare socialista, assassinato per mano del regime fascista nel 1924.

Pochi giorni fa, il 10 giugno, è stato il centenario dell’omicidio.

Come riporta rainews infatti, a ricevere il premio è Bianca Leoci, all’ultimo anno del liceo “Rosa Gianturco” di Potenza.

La studentessa ha ricevuto il riconoscimento nella sezione “multimedia”, durante una cerimonia alla Camera dei Deputati, a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I ragazzi erano dovevano sviluppare il tema “1924-2024: la testimonianza e l’eredità di Giacomo Matteotti a cento anni dalla morte”.

La giovane ha realizzato un podcast dal titolo “Un saluto ai posteri”, in cui immagina di far parlare lo stesso Matteotti.

“Semplice, rigoroso, essenziale, il lavoro si segnala per l’eleganza della narrazione”, ha spiegato la commissione giudicatrice nella motivazione del premio, promosso dalla Fondazione Giacomo Matteotti, insieme alla Fondazione Turati e al Ministero dell’Istruzione.

(In copertina: foto rainews)