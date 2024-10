Per l’Academy Basket Potenza una vittoria tanto sofferta quanto importante. Ecco com’è andata

Deve sudare ben oltre sette camicie, ma comincia con una vittoria tanto sofferta quanto importante sul parquet di Trani il suo nuovo campionato di C l’Academy.

I potentini passano 73-70 al termine di una partita non ammazzata sul finire di secondo quarto e che rischia di complicarsi pericolosamente col passare dei minuti, come quando la Fortitudo a sette dal termine (63-55) fallisce anche la palla del +10.

I rossoblù, consci probabilmente del punto di non ritorno, stringono in maniera sensibile le maglie della difesa e riescono progressivamente a risalire la china, sorpassando nel finale soprattutto con i liberi di Malkic e Laquintana e confezionando il prezioso successo con il canestro a rimbalzo d’attacco di Acuna (67-72), prima dell’ininfluente tripla finale di Bolzoni.

Eppure l’approccio era stato decisamente confortante per i ragazzi di Gianluca Gallo, subito avanti 4-11 al 5’, con tutto il quintetto già a segno, ben innescato dagli assisti di Acuna e Laquintana ed il guizzo di Doglio, su palla rubata, a tenere ancora sul +5 i suoi in chiusura di primo quarto: 19-24.

Il post basso di Azzollini e le triple di Bolzoni (già quattro a metà gara) cominciano a far male, però, ad una difesa non sempre aggressiva ed energica al punto giusto e troppo permissiva sulle palle vaganti, anche se un jumper di Doglio e due liberi di Labovic (29-36 al 17’) sembrano innescare la prima fuga. Otto punti in fila di Bolzoni – altre due triple e due liberi – ricuciono però lo strappo e fissano sulla perfetta parità a quota 38 il punteggio a metà gara.

Due zampate di Acuna producono un inizio di terzo periodo apparentemente promettente per Potenza, ma dura poco, perché salgono in cattedra i giocatori pugliesi più pericolosi e con due liberi di Catano la Fortitudo scappa una prima volta a +8 (55-47).

Doglio, con carattere, segna una tripla dal nulla, ma Logoluso sullo scadere dei 24’’ punisce una buona difesa e Paolo Azzollini, con l’aiuto della buona sorte, restituisce otto punti di vantaggio ai suoi (63-55 al 32’).

A fatica, recuperando un pallone per volta, pur non tirando bene da tre punti (5/26) anche quando costruiti bene, l’Academy prova a risalire la china e prima impatta, poi sorpassa (65-67 al 38’) per la prima volta da inizio terzo quarto con tre liberi di Malkic.

La difesa non concede praticamente più nulla e dall’altra parte, nonostante qualche errore, Acuna e compagni costruiscono ai liberi un vantaggio che lo stesso argentino converte, a rimbalzo d’attacco, per un +5 (67-72) che sa tanto di liberazione, prima dell’ennesima tripla della disperazione di Bolzoni e l’ultimo 1/2 ai liberi di Laquintana.

Domenica alle 17.00 con Fasano l’esordio casalingo, con l’auspicio di replicare il risultato ottenuto in questo esordio in campionato.

Fortitudo Trani – Academy Basket Potenza 70-73 (20-24; 38-38; 58-55)

Fortitudo Trani: Lanotte, Ciciriello, Azzollini G. 8, Fracchiolla ne, Bolzoni 30, Logoluso 8, Azzollini P. 8, Stella ne, Piemontese 9, Cartago 1, Vescia 2, Katano 4. All. Caressa

Academy Basket Potenza: Summa ne, Pace 3, Labovic 10, Jaksimovic, Malkic 9, Acuna 19, Buldo 5, Casulli ne, Laquintana 16, Doglio 11, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Gallo, Ass. Della Monica

Arbitri: Ricciardi e Loglisci