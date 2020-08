Petrolio, fiammate a Tempa Rossa: “Necessaria una seria e strutturata attività di monitoraggio”

È quanto afferma il segretario generale Cgil Basilicata, Angelo Summa:

“Il ripetersi di gravi episodi di fiammate al centro oli Total di Tempa Rossa evidenzia quanto sia necessaria una seria e strutturata attività di monitoraggio e controllo da parte di Arpab e Regione.

Non sono assolutamente sufficienti le sole richiesta di chiarimenti avanzate dall’assessore Rosa.

Il tema è e rimane quello relativo a un sistema di controllo e monitoraggio costante da parte degli enti pubblici regionali, considerata la complessità dell’attività estrattiva ed il suo impatto ambientale.

A 18 mesi dal governo Bardi, la questione petrolio non può essere trattata come fatto fino a questo momento, tra diffide e royalties, quando dovremmo progettare fin d’ora il futuro energetico della regione, pretendendo dalle compagnie petrolifere sicurezza e investimenti no oil.

La questione petrolio non può essere più affrontata come un fatto privato all’interno del palazzo regionale.

La Regione apra un confronto con le parti sociali non solo sui risvolti occupazionali, ma sulla strategia da adottare per uscire dal petrolio”.

