Picerno, contaminazione delle falde acquifere: “Ho chiesto ai miei uffici e all’Arpab di conoscere la reale situazione”. A dirlo…

Facendo proprie le preoccupazioni del Sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, e dei cittadini, anche alla luce dei risultati delle analisi chimiche commissionate dall’associazione Amici Monte Li Foj, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, si è subito attivato per verificare la possibile contaminazione da idrocarburi nelle falde acquifere dell’area del pozzo petrolifero scavato dalla Enterprise Oil Exploration e abbandonato da più di venti anni.

Queste le dichiarazioni di Rosa:

“Ho chiesto ai miei uffici e all’Arpab di conoscere la reale situazione, anche sulla scorta delle attività poste in essere dalle amministrazioni precedenti.

Per il governo Bardi la tutela della salute e dell’ambiente non sono negoziabili.

Non lasceremo sola la comunità di Picerno ma metteremo in campo ogni azione utile per fare chiarezza su un possibile inquinamento e restituire serenità ai cittadini”.