Potenza: dopo le nevicate sull’Appennino Lucano, come sarà il meteo? Ecco le previsioni aggiornate

La neve è tornata ad imbiancare l’Appennino Lucano.

La foto mostrata è stata scattata sul Monte Sirino e come ha fatto sapere MeteOneBasilicata:

“Come previsto è tornata la neve sul nostro Appennino Lucano. Qui siamo sul Monte Sirino, a 1500 metri; guardate che bella immagine!”.

Ma come sarà il meteo nelle prossime ore?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, su Potenza domani avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con piogge deboli nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 7°C e la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e la foto del Monte Sirino.