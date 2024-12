Picerno: tutto pronto per il grande evento di riapertura di Palazzo “Tarulli”. I dettagli

Tutto pronto in Via San Martino per il grande evento di riapertura di Palazzo “Tarulli”.

Si tratta di un’area di circa 1000 mq calpestabili, di 10.000 mq di terreno con un uliveto di oltre 100 alberi secolari.

L’intera struttura verrà riaperta al pubblico grazie al lavoro dell’Associazione “La RETE Aps-Ets”.

Domenica 22 Dicembre, a partire dalle ore 10:00, l’evento di presentazione del progetto “La Cittadella dell’Accoglienza” e “Il Bosco dei Sogni”.

In vista dell’avvio delle attività, esprime particolare soddisfazione il Presidente dell’Associazione la Rete APS – ETS Antonio Marrese:

“La Cittadella sarà un luogo di ascolto e crescita umana.

Il centro diurno per le Disabilità infantili rappresenterà il “pilastro” delle attività di questa nuova realtà pensando in maniera particolare ai bambini autistici e con sindrome di down.

All’interno del centro, inoltre, vi sarà spazio per la promozione e valorizzazione di arte, musica e spettacolo, privilegiando le antiche arti, musiche e tradizioni locali attraverso l’impegno diretto di chi sceglierà di aderire alle attività.

A Picerno si inaugura una nuova idea di inclusione e partecipazione, siamo davvero felici”.

“Il Bosco dei sogni”, che sorgerà nel comune di Vietri di Potenza, prevede una fattoria didattica, dove sarà possibile attraverso percorsi e attività, riscoprire il valore della natura e trovare momenti di pace e relax.

Domenica 22, sarà presentato l’importante progetto, considerata la rilevanza dell’appuntamento, parteciperanno all’iniziativa di presentazione del progetto gli Assessori Regionali Carmine Cicala, Pasquale Pepe e Cosimo Latronico.