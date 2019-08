A Potenza la pioggia caduta in questa ultima ora sta già creando i primi disagi agli automobilisti.

L’acqua in strada non riesce a defluire e una macchina è rimasta bloccata in uno dei punti ormai noti della città per allagamenti: via dell’Unicef.

Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno aiutato il guidatore rimasto in panne.

Nel frattempo continua a piovere e le previsioni non promettono nulla di buono.

Voi avete già avuto problemi?

Questa una foto dell’intervento.