A Potenza la pioggia caduta in queste ultime ore ha creando i primi disagi agli automobilisti.

L’acqua in strada non è riuscita a defluire e una macchina è rimasta bloccata in uno dei punti ormai noti della città per allagamenti: via dell’Unicef e precisamente nei pressi del cavalcavia che collega la Fondovalle a via Vaccaro.

Sul posto i Vigili urbani che hanno chiuso il sottopasso dopo il nubifragio.

Attualmente i tecnici sono a lavoro per ripristinare la viabilità.